Βίκυ Παγιατάκη: Το ατύχημα στο μπάνιο και η πρόβλεψη της για τα απρόοπτα σε 4 ζώδια

Ένα ατύχημα στο μπάνιο είχε η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη το οποίο όπως φάνηκε από την παρουσία της στο Buongiorno το πρωί της Δευτέρας 19/1 δεν ήταν σοβαρό.

«Βίκυ μου, έπεσες στο μπάνιο;», είπε η Φαίη Σκορδά περνώντας στον καναπέ που βρισκόταν η συνεργάτιδά της.

«Είμαι ζωντανή και με το κεφάλι ψηλά!», απάντησε η πάντα ετοιμόλογη Βίκυ Παγιατάκη. «Έχει συμβεί σε όλους, περαστικά να ευχηθώ. Να είναι το τελευταίο», είπε στη συνέχεια η Φαίη Σκορδά αλλά οι αστρολογικές προβλέψεις δεν βλέπουν «τελεία» στα απρόοπτα...

«Όχι, δεν είναι ακόμα, για τους Κριούς, τους Καρκίνους, τους Αιγόκερους, τους Ζυγούς. Όταν θα φύγουμε εμείς θα έρθετε εσείς σε μια ανάλογη φάση. Να προσέχεις εσύ τα «γκούχου, γκούχου» προειδοποίησε την παρουσιάστρια η αστρολόγος.