Βίντεο με τον Νίκο Κοκλώνη να παζαρεύει ρολόγια για 150.000 δολάρια - Τι απαντά ο ίδιος

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του «The Watch King» στο TikTok προκάλεσε αίσθηση, καθώς εμφανίζει τον Νίκο Κοκλώνη να παζαρεύει την τιμή πολυτελών ρολογιών στη Νέα Υόρκη.

Ο γνωστός παρουσιαστής φαίνεται να δοκιμάζει διάφορα κομμάτια, ρωτώντας για τις τιμές τους, ενώ σε κάποια στιγμή ζητά δύο ρολόγια αξίας 60 και 70 χιλιάδων δολαρίων αντίστοιχα, λέγοντας με χιούμορ:

«Είμαι φτωχός άνθρωπος, βοήθησέ με».

Η σκηνή προκάλεσε γέλια, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να του απαντά αστειευόμενος ότι, αν δεν έχει χρήματα, μπορεί να του αφήσει την τσάντα και τα ρούχα του. Ένας συνεργάτης του μάλιστα σχολίασε: «Σε βλέπει όλη η Ελλάδα, τι θα πουν αν σε δουν να παζαρεύεις; Είσαι σαν Έλληνας θεός, ανάμεσα σε σένα και τον Δία».

Το βίντεο, που έχει ήδη ξεπεράσει τις χιλιάδες προβολές, ανήκει στη σειρά επεισοδίων του Moshe Haimoff, γνωστού ως «The Watch King», εμπόρου πολυτελών ρολογιών με έδρα το Diamond District της Νέας Υόρκης.

Ο Haimoff έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή influencer με περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok, χάρη στο πάθος του για συλλεκτικά ελβετικά ρολόγια και την άμεση επαφή με το κοινό του.

Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο Νίκος Κοκλώνης έδωσε τη δική του απάντηση, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για χιουμοριστική συμμετοχή:

«Συμμετείχα σε μια σειρά τριών επεισοδίων που είχαν να κάνουν με το παζάρι στην αγορά ρολογιών. Φυσικά και πρόκειται για τρολ.

Ο κύριος που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ένας από τους πιο γνωστούς influencers στη Νέα Υόρκη.

Με βοήθησε με κάτι για το Instagram, καθώς είναι ειδικός, και μου ζήτησε σαν χάρη να συμμετάσχω σε αυτά τα επεισόδια για να σατιρίσουμε το παζάρι που κάνουν συνήθως οι τουρίστες».

Ο παρουσιαστής πρόσθεσε ότι βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να δει φίλους του μετά από πέντε χρόνια, ενώ με χιούμορ τόνισε πως «δεν έχει χρήματα ούτε για τις θήκες των ρολογιών».