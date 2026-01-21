Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Εμείς οι άνδρες κουραζόμαστε να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά»

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις γυναίκες και στο πώς οι άνδρες βιώνουν μια σχέση ανά τα χρόνια.

Μιλώντας στο Aciton24 και την Αθηναΐδα Νέγκα, δήλωσε: «Στα τρία χρόνια ο άνδρας, που μέχρι τότε νομίζει ότι είναι το βασιλόπουλο μέσα στο σπίτι, συνειδητοποιεί ότι κάποιος του έχει κάτσει στο σβέρκο.

Λέει, εγώ ήμουν βασιλιάς και τώρα βλέπω μια ισχυρή προσωπικότητα να θέλει να επιβληθεί, να θέλει να μου πάρει τα γκέμια”. Είναι ο πρώτος πανικός του άντρα. Τον πιάνει η δυσφορία γιατί ξαφνικά ζει με έναν άνθρωπο που αρχίζει να ζητάει τα κεκτημένα και αλλάζει τα δεδομένα στη σχέση».

Μετά, στα επτά χρόνια έρχεται η συνήθεια και εκεί οι γυναίκες είστε εξαιρετικές, γιατί κάνετε γρήγορη σύνδεση – ανάλυση και βλέπετε πολλά πριν τα δούμε εμείς. Έρχεται η γυναίκα και σου λέει “μπορείς να μου πεις τι γίνεται σε αυτή τη σχέση;”» ανέφερε ο δημοφιλής ηθοποιός.

«Για μένα ο άνδρας είναι ο αδύναμος κρίκος. Το έχω συζητήσει με πολλούς φίλους. Έχουμε τις ίδιες αντιδράσεις. Και πραγματικά για να αποδεχτούμε τη γυναίκα, κουραζόμαστε. Επίσης, για να αποδεχτούμε τη θηλυκή μας πλευρά. Κουραζόμαστε για να το καταλάβουμε».

«Οι γυναίκες μπορούν να είναι τα πάντα τώρα πια. Παλαιότερα δεν σας άφηναν κάποιοι να το δείξετε», είπε κλείνοντας.