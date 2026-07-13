Ο Bon Jovi επέδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Νέα Υόρκη γλιτώνοντας τα χειρότερα.
Το είδωλο της ροκ έκανε την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους στη σκηνή την Τρίτη 7 Ιουλίου και είχε έναν παρολίγον ατύχημα.
Κατά τη διάρκεια του φινάλε της setlist του ροκ καλλιτέχνη, στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, παραλίγο να πέσει, αφού σκόνταψε σε μια σκάλα που οδηγούσε στο πατάρι της σκηνής που βρισκόταν η μπάντα του.
Η στιγμή, που καταγράφηκε σε βίντεο θαυμαστή και δημοσιεύτηκε στο Instagram, δείχνει τους Bon Jovi να σκοντάφτει την ώρα που τραγουδά το Bad Medicine.
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