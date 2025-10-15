Βουλαρίνος για Μποφίλιου: «Ξέρεις ότι θα συμβεί, κάποιος celebrity θα θέλει να παραστήσει το θύμα»

Ο Μάνος Βουλαρίνος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα όρια της σάτιρας, στο σχόλιο που είχε κάνει το καλοκαίρι για τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον είχε βάλει στο στόχαστρο, αλλά και στους Νίκο Μουτσινά και Μάρκο Σεφερλή.

«Υπάρχουν όρια στη σάτιρα. Είναι τα όρια που βάζει αυτός που την κάνει και το κοινό», είπε αρχικά ο Μάνος Βουλαρίνος, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν λείπει από τηλεόραση ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε:

«Ένας άνθρωπος λείπει, όταν υπάρχουν άνθρωποι που τους λείπει. Αν υπάρχουν άνθρωποι που τους λείπει, λείπει».

Όσον αφορά το σχόλιο που είχε κάνει για τη Νατάσσα Μποφίλιου, ο ίδιος δήλωσε: «Είναι κάτι που ξέρεις ότι θα συμβεί, ότι κάποιος celebrity θα θέλει να παραστήσει το θύμα. Αυτό το ξέρω από τη δουλειά μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο Βουλαρίνος είχε ποστάρει στον λογαριασμό του στο Twitter ένα άρθρο με τίτλο «Η Νατάσσα Μποφίλιου δημοσίευσε στιγμιότυπό της με μπικίνι από την Φολέγανδρο» και είχε σχολιάσει: «Πρώτη θέση σε διαγωνισμό κρατήματος αναπνοής». Το σχόλιό του είχε προκαλέσει οργή στο X.

Στη συνέχεια δεν έκρυψε ότι «είμαι φαν του Σεφερλή, τον θεωρώ το μεγαλύτερο κωμικό ταλέντο της εποχής, ο οποίος όμως έχει κάνει πράγματα που είναι πιο κάτω από το ταλέντο του».