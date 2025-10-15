Άννα Βίσση: Η βράβευση για την προσφορά της και η επική τρολ ατάκα - «Ξέχασα να φέρω τα γυαλιά μου»

Η Άννα Βίσση τιμήθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) στα τα βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025 στην Κύπρο με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς για την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία της στη μουσική.

Το βραβείο της απένειμε η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη με την Άννα Βίσση να μην κρύβει τη συγκίνησή της, ενώ αυτοσαρκάστηκε επί σκηνής λέγοντας πως έχει γράψει σε ένα χαρτί όσα ήθελε να πει, αλλά ξέχασε τα γυαλιά της.

«Πώς λέμε σαν στο σπίτι μας… Έτσι αισθάνομαι κι εγώ… Ευχαριστώ πολύ τα Madame Figaro και πόσω μάλλον να παίρνω το βραβείο από την Πρώτη Κυρία.

Όταν τραγουδάω, δε ξεχνάω τα λόγια, αλλά όταν θέλω να μιλήσω, δεν τα πάω πολύ καλά. Γι’ αυτό θα μου επιτρέψετε να βγάλω τις σημειώσεις μου.

Ξέχασα να φέρω τα γυαλιά μου. Τα έγραψα χθες το βράδυ. Όταν παίρνεις ένα τέτοιο βραβείο, δεν μπορείς να ξεχνάς ούτε να αψηφάς πράγματα», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση.