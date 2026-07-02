Βρισηίδα Ανδριώτου κατά Σπύρου Μαρτίκα: «Είναι ντροπιαστικό να αφήνεται να εννοηθεί ότι με στηρίζει οικονομικά»

Τις προηγούμενες ημέρες ο Σπύρος Μαρτίκας σε δηλώσεις του στο Happy Day είχε αναφερθεί στην πρώην σύντροφό του, Βρισηίδα Ανδριώτου, λέγοντας πως της είχε περάσει 1.000 ευρώ για να τη στηρίξει με την ίδια να δίνει άμεση απάντηση μέσω Instagram.

«Γιατί να πετάει σπόντες η Βρισηίδα για μένα; Πριν 10 ημέρες της έστειλα 1.000 ευρώ για να τη στηρίξω. Δίνω αυτά που υποσχέθηκα και είχα μόνο μία επιθυμία: να βλέπω το σκυλάκι, την Ντόρι που είχαμε 2,5 χρόνια μαζί.

Δεν την ξαναείδα ποτέ την Ντόρι. Γέννησε η Ντόρι, δεν πήρα ούτε ένα θηλυκό που ήταν και αυτό προσωπική μου επιθυμία και συνεχίζω να στηρίζω», είχε πει χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μαρτίκας.

Με ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, η Βρισηίδα Ανδριώτου δεν έκρυψε την ενόχλησή της και δεν μάσησε τα λόγια της, δίνοντας ξεκάθαρη απάντηση, η οποία προβλήθηκε σήμερα (2/7) στο Happy Day.

«Για να τελειώνουν τα παραμύθια και οι ψευδείς εντυπώσεις, η αξιοπρέπεια και η ανεξαρτησία μου δεν εξαγοράζονται, ούτε χαρίζονται.

Δεν ζήτησα ποτέ τη στήριξη κανενός και είναι τουλάχιστον ντροπιαστικό να αφήνεται να εννοηθεί ότι με στηρίζει οικονομικά κάποιος κάθε μήνα. Το μόνο που απαιτώ είναι τα χρήματα που μου οφείλονται.

Ευχαριστώ πολύ τους δημοσιογράφους για το ενδιαφέρον, αλλά η δική μου απάντηση, δε θα δοθεί σε lifestyle εκπομπές για να γίνει τηλεοπτικό show, αλλά εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη», έγραψε η Βρισηίδα Ανδριώτου.