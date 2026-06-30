Σπύρος Μαρτίκας: «Γιατί να πετάει σπόντες η Βρισηίδα για μένα; Πριν 10 ημέρες της έστειλα 1.000 ευρώ»

Ο Σπύρος Μαρτίκας μίλησε στην κάμερα του Happy Day για τις πρώην συντρόφους του, Βρισηίδα Ανδριώτου και Βασιλική Μουντή, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το φετινό Survivor όπου συμμετείχε στην ομάδα των Αθηναίων.

Όσον αφορά τη Βασιλική Μουντή, η οποία έχει ανακοινώσει τη νέα της σχέση, όταν ο Σπύρος Μαρτίκας ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Χαίρομαι με τη χαρά της πρώην μου που βρήκε νέα σχέση».

Όταν η συζήτηση πήγε στη Βρισηίδα Ανδριώτου, η οποία είναι επίσης σε νέα σχέση και πρόσφατα δήλωσε πως έχει βγάλει από τη ζωή της τους ανθρώπους που δεν ήθελε, η ρεπόρτερ του Happy Day ρώτησε τον Σπύρο Μαρτίκα αν θα μπορούσε αυτή η ατάκα να είναι σπόντα για εκείνον, εκείνος απάντησε:

«Αποκλείεται. Γιατί να πετάει σπόντες η Βρισηίδα για μένα; Πριν 10 ημέρες της έστειλα 1.000 ευρώ για να τη στηρίξω. Δίνω αυτά που υποσχέθηκα και είχα μόνο μία επιθυμία: να βλέπω το σκυλάκι, την Ντόρι που είχαμε 2,5 χρόνια μαζί.

Δεν την ξαναείδα ποτέ την Ντόρι. Γέννησε η Ντόρι, δεν πήρα ούτε ένα θηλυκό που ήταν και αυτό προσωπική μου επιθυμία και συνεχίζω να στηρίζω».