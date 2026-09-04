Βρυξέλλες: Συνελήφθη άνδρας με γεμάτο καλάζνικοφ σε σταθμό τρένου - Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές

Σβήνεται από τον χάρτη των ερευνών των βελγικών Αρχών το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας για την υπόθεση ενός νεαρού άνδρα που συνελήφθη την Πέμπτη στον σιδηροδρομικό σταθμό Μιντί των Βρυξελλών γιατί κυκλοφορούσε με ένα γεμάτο Καλάσνικοφ, σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες στην υπόθεση που επικαλείται η βελγική εφημερίδα «Le Soir».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία των Βρυξελλών τώρα επικεντρώνεται στις πιθανές διασυνδέσεις του υπόπτου με το οργανωμένο έγκλημα και ειδικότερα με κυκλώματα που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών και προερχόμενος από τη Γαλλία, βρέθηκε σήμερα ενώπιον ανακριτή, ενώ η εισαγγελία των Βρυξελλών ζήτησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου, στον σταθμό Μιντί, κατά τη διάρκεια ελέγχου από μικτή περίπολο αστυνομικών και στρατιωτικών. Στις αποσκευές του εντοπίστηκε όπλο πολεμικού τύπου, ένα Καλάσνικοφ, γεμάτο με περίπου 30 σφαίρες.

Ο ύποπτος είχε μεταφερθεί στις Βρυξέλλες με τρένο από τη Γαλλία. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενισχυμένων ελέγχων στους μεγάλους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Βελγίου, με τη συνδρομή στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικαλείται η «Le Soir», οι έρευνες αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και επικεντρώνονται σε πιθανές διασυνδέσεις του υπόπτου με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο εισαγγελέας των Βρυξελλών Ζιλιέν Μουανίλ επιβεβαίωσε στο βελγικό μέσο «Bruzz» ότι ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, επικαλούμενος την ανάγκη να μην επηρεαστεί η έρευνα.

Ο σταθμός Μιντί είναι ένας από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της βελγικής πρωτεύουσας, με διεθνείς σιδηροδρομικές συνδέσεις, ενώ η σύλληψη σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι βελγικές αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με έξαρση της ένοπλης βίας που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών στις Βρυξέλλες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες έπειτα από ένοπλα επεισόδια στα τέλη Αυγούστου στις Βρυξέλλες, τα οποία οι αρχές αποδίδουν κυρίως σε αντιπαραθέσεις μεταξύ εγκληματικών συμμοριών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.