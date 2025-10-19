Cardi B: «Δεν είσαι λιγότερο μάνα αν δίνεις φόρμουλα. Δεν μπορούν όλες να θηλάσουν»

Η Cardi B απευθύνθηκε σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω, που γίνονται μητέρες και παλεύουν κάθε λεπτό της ημέρας με τις ενοχές και τις τύψεις.

Η παγκοσμίως γνωστή τραγουδίστρια και μητέρα τριών παιδιών - σύντομα τεσσάρων - μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με τη διαδικασία του θηλασμού και στήριξε όσες επιλέγουν να δώσουν στα μωρά τους φόρμουλα.

Η τραγουδίστρια έθιξε δημόσια ένα τόσο σημαντικό θέμα, για το οποίο ακόμα και το 2025 διστάζουμε να μιλήσουμε ανοιχτά, είτε από τύψεις και ενοχές είτε από φόβο για την κριτική που θα μας ασκηθεί.

