Cher: Ετοιμάζεται να ντυθεί νύφη στα 79 της - Παντρεύεται τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

Έτοιμη να γίνει ξανά νύφη, σχεδόν 50 χρόνια μετά το τέλος του δεύτερου γάμου της, είναι η 79χρονη τραγουδίστρια Cher, η οποία πρόκειται να παντρευτεί τον αγαπημένο της, Alexander «AE» Edwards πριν από τα 80ά γενέθλιά της, τον Μάιο.

«Η Σερ δεν δίνει δεκάρα για τη διαφορά ηλικίας -περίπου 40 έτη- και είναι και οι δύο έτοιμοι να δεσμευτούν ο ένας στον άλλο», αναφέρεται στην εφημερίδα «Mirror».

Παρά την σκληρή κριτική που δέχθηκε το ζευγάρι για την μεγάλη διαφορά ηλικίας, η Cher είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Νοέμβριο στην εκπομπή «CBS Mornings», πως δεν την ενδιαφέρει τι πιστεύει ο κόσμος για την σχέση της με τον 39χρονο Alexander.

Cher, 79, is reportedly set to marry her boyfriend Alexander “AE” Edwards, 39, without a prenup in May. ❤️💍 pic.twitter.com/UkytX4YiWx — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) December 8, 2025

«Δεν ζουν τη ζωή μου. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει μεταξύ μας, αλλά περνάμε υπέροχα» είπε συγκεκριμένα. Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι η ηλικία δεν αποτελεί πρόβλημα ούτε για τον Edwards, ενώ παραδέχτηκε πως ο μουσικός παραγωγός της λέει: «Ξέρεις, γερνάς, αλλά το πνεύμα σου είναι νεότερο».

«Τον αγαπώ απλά», δήλωσε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι όμορφος. Είναι πραγματικά ταλαντούχος. Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

Η αρχή της σχέσης του ζευγαριού εντοπίζεται τον Νοέμβριο του 2022, όταν τους είδαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Λος Άντζελες. Λίγες μέρες αργότερα, η Σερ παραδέχτηκε τη σχέση τους, κάνοντας επίσημη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.