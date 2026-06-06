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Cosmeticorexia: Γιατί ολοένα και περισσότερα παιδιά υιοθετούν skincare ρουτίνες;

Στο TikTok και στο Instagram, τα βίντεο τύπου «Get Ready With Me» ή «skincare routine» έχουν γίνει καθημερινό περιεχόμενο για εκατομμύρια χρήστριες που είναι 8-14 ετών.

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Πρόσφατα ήμουν καλεσμένη σε ένα πάρτι μιας 10χρονης, κόρης φίλης μου, για τα γενέθλιά της. Καθώς μοιραζόμασταν ευχές και ετοιμαζόμασταν για την τούρτα, τα κεράκια κ.λπ., ακούστηκε η ευχή της μικρής εορτάζουσας να λέει επιτακτικά στους γονείς της: «Και του χρόνου θα μου κάνετε πάρτι beauté, με skincare και μάσκες ομορφιάς. Να το υποσχεθείτε!»

Μην μπορώντας να καταλάβω τι σημαίνει ακριβώς η παραπάνω φράση και η έντονη επιθυμία της μικρής, ρώτησα τις υπόλοιπες μαμάδες. Και η απάντηση ήταν σοκαριστική!

Τα μικρά κορίτσια ζητούσαν επίμονα να κάνουν πάρτι σε κέντρο ομορφιάς για περιποίηση προσώπου, ματιών, λαιμού κ.λπ.

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