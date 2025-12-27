Couple Goals 2025: Τα πιο hot και καλοντυμένα διάσημα ζευγάρια αυτής της χρονιάς

Το 2025 φεύγει και, αν κάτι μας έμεινε αξέχαστο από το φετινό scrolling, είναι ότι ο έρωτας περνάει (και) από την ντουλάπα.

Φέτος, τα πιο hot ζευγάρια της showbiz δεν περιορίστηκαν στο να είναι απλά stylish, αλλά αποφάσισαν να μετατρέψουν κάθε τους εμφάνιση σε ένα ολοκληρωμένο fashion statement. Από τα «κρυφά» ραντεβού της Ζόι Κράβιτζ με τον Χάρι Στάιλς μέχρι τις επίσημες εμφανίσεις που «έριξαν» τα social media, το trend του «couple dressing» πήγε σε άλλο επίπεδο.

Είτε μιλάμε για απόλυτο συντονισμό χρωμάτων (matching energy), είτε για το λεγόμενο «swag gap» όπου ο ένας εμφανίζεται με επίσημο ένδυμα και ο άλλος με φόρμες (ναι, Μπίμπερ, για εσάς λέμε), αυτά τα ζευγάρια απέδειξαν ότι το να είσαι stylish είναι πιο fun όταν έχεις το «partner in crime» σου δίπλα σου.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr