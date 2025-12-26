«Δακρυσμένος ο πατέρας μου»: Η άγνωστη στιγμή που αποκάλυψε ο Στέλιος Διονυσίου

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφάνιση στο χριστουγεννιάτικο πλατό του Φάνη Λαμπρόπουλου, ο Στέλιος Διονυσίου άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τη βαριά κληρονομιά του ονόματός του, αλλά και για μια άγνωστη, συγκλονιστική στιγμή που έζησε λίγο πριν «φύγει» ο πατέρας του, ο θρυλικός Στράτος Διονυσίου.

Χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή του, μοιράστηκε μια από τις πιο προσωπικές αναμνήσεις τους - μια στιγμή που σημάδεψε για πάντα τη σχέση τους και την πορεία του στο τραγούδι.

Ο Στέλιος Διονυσίου είπε στη συνέχεια: «Εγώ από πολύ μικρός έλεγα ότι θα γίνω τραγουδιστής. Στα 16-17 που έβγαινα έξω με τους φίλους μου, επειδή όλοι οι τραγουδιστές με γνώριζαν, λόγω του πατέρα μου, αλλά και του Άγγελου, μου έδιναν το μικρόφωνο κι εγώ το γούσταρα πολύ.

Και θα σου πω και μια σκηνή, που δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας, με σήκωσε στο μαγαζί που τραγουδούσε εκείνη την περίοδο, και είπαμε μαζί τρία τραγούδια. Και όταν γύρισα και τον αντίκρυσα, όταν τελείωσα το τραγούδι, ήταν δακρυσμένος».