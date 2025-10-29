Δανάη Μιχαλάκη για τον ερχομό της κόρης της: «Άθελά μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή»

Η Δανάη Μιχαλάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή The 2Night Show και μίλησε για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, τον ερχομό της κόρης της, αλλά και για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της και τη σχέση με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου, το πρώτο διάστημα.

«Έβαλα 10 κιλά στην εγκυμοσύνη μου, όχι πολλά. Τα έχασα γρήγορα, δεν προσπάθησα πολύ για να τα χάσω. Με τον θηλασμό έτρωγα ό,τι υπήρχε μπροστά μου. Γυμναστική έκανα πέντε μήνες μετά αφότου γέννησα», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στο Grand Hotel του ΑΝΤ1.

«Έμαθα ότι είμαι έγκυος όταν είχα καθυστέρηση πολλές μέρες, κάπως μέσα μου το κατάλαβα. Δεν ήταν ο Γιώργος στην Αθήνα και του λέω "δεν κάνω το τεστ μέχρι να έρθεις". Το είδαμε μαζί, ήταν κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ», δήλωσε η ίδια στη συνέχεια.

Όσον αφορά το πρώτο διάστημα της εγκυμοσύνης, η Δανάη Μιχαλάκη ανέφερε:

«Στην αρχή είχα πολλούς εμετούς, έχασα πάρα πολλά γυρίσματα στην Παραλία, να είναι καλά η παραγωγή, έκανε πολλή υπομονή η παραγωγή, με βοήθησαν πάρα πολύ, είχα δυσκολία στην αρχή, μετά δούλευα κανονικότατα».

«Ήθελα να κάνω κορίτσι, όχι ότι δεν θα ήμουν ευτυχισμένη, αν ήταν αγοράκι. Νιώθω ότι ίσως έχω μία καλύτερη επικοινωνία με τα κορίτσια», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.

Μιχαλάκη: «Στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι»

Περιγράφοντας τα συναισθήματα που ένιωσε όταν είδε για πρώτη φορά την κόρη της, η Δανάη Μιχαλάκη είπε:

«Δεν μπορώ να σου περιγράψω το συναίσθημα όταν την πήρα στην αγκαλιά μου. Είχα και την ανυπομονησία να δω πώς είναι. Είναι μία στιγμή απερίγραπτη, μαγική.

Όταν πήγαμε με τη μικρή στο σπίτι μετά το μαιευτήριο, δεν κοιμήθηκα για τρία βράδια, ήμουν συνεχώς από πάνω της". Εξήγησε δε πως η έγνοια της ήταν και το πώς θα δεχθεί ο σκύλος του ζευγαριού το μωράκι, κάτι που στην πράξη έγινε πολύ φυσικά, όπως είπε.

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αν ο ερχομός της μικρής επηρέασε τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου, αλλά και τη δουλειά της, η Δανάη Μιχαλάκη απάντησε:

«Στην αρχή θέλει απίστευτη δουλειά το ζευγάρι. Θα μιλήσω για τη δικιά μου εμπειρία. Εγώ άθελά μου είχα πέσει πάρα πολύ πάνω στη μικρή, ο Γιώργος είχε τη δουλειά του.

Ξαφνικά λες "τι έχει συμβεί τώρα;", χάνονται όλες οι ισορροπίες. Η ζωή της γυναίκας αλλάζει πάρα πολύ από τη μια στιγμή στην άλλη. Επέλεξα να μείνω με τη μικρή και εκτός δουλειάς για δύο χρόνια.

Μου είχαν πει ότι με σκέφτηκαν για δουλειές, αλλά δεν μου τηλεφώνησαν λόγω του παιδιού. Δε με στεναχώρησε, αλλά πάρε με τηλέφωνο. Ήθελα σίγουρα έναν χρόνο να κάτσω με τη μικρή».