Δανάη Μπάρκα: «Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει»

Η Δανάη Μπάρκα βρέθηκε την Τρίτη (30/9) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και εξήγησε για ποιον λόγο προτιμά να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ αποκάλυψε και τι της έχουν εκμυστηρευτεί διάφορα κορίτσια με αφορμή τη στάση της απέναντι στο body shaming.

«Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια για πολλούς λόγους. Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει στο παρελθόν story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση 9 χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Μπάρκα: «Θα προτιμούσα να μην το ακούω - Εγώ δεν το είχα περάσει ποτέ»

Όταν ρωτήθηκε από την Αθηναΐδα Νέγκα για τη «συνεισφορά» της στο να κάνει πολλά κορίτσια να νιώσουν άνετα με το σώμα τους, η Δανάη Μπάρκα απάντησε:

«Συνεισφορά δεν μπορώ να το πω. Με πετυχαίνεις μια ημέρα όπου πριν 3 μέρες ήμουν στη Σέριφο σε ταβερνάκι με την παρέα μου και έρχεται ένα πανέμορφο κορίτσι και μου λέει "είμαι διακοπές με την αδερφή μου, χάσαμε την μαμά μας πρόσφατα, αλλά κάθε πρωί άνοιγε την τηλεόραση και έλεγε "βάλτε να δούμε τη Δαναΐτσα" ακόμα και όταν ήταν άρρωστη. Ήταν πολύ σοκαριστικό.

Το ότι υπάρχουν κορίτσια που μου λένε στον δρόμο "είμαι 27 ετών και έβαλα πρώτη φορά μαγιό, γιατί με έκανες να πιστέψω ότι είμαι όμορφη" είναι πολύ συγκινητικό αλλά και τρομακτικά στενάχωρο».

Θα προτιμούσα να μην το ακούω, να μην χρειάζεται να παίρνει κάποιος δύναμη από άλλο για να αγαπήσει τον εαυτό του, είναι πολύ λυπηρό και τόσο άδικο.

Αισθάνομαι μαγικά όταν με πλησιάζει κάποιος και μου λέει ότι παίρνω δύναμη από σένα, από την άλλη με στεναχωρεί πολύ μέσα μου το να ξέρω ότι υπάρχει ένα αγόρι και ένα κορίτσι που δεν αγκαλιάζει ένα αγόρι, επειδή οι γύρω του τού έχουν στερήσει αυτή την αγκαλιά».

Εξομολογήθηκε δε ότι «εγώ δεν το είχα περάσει ποτέ. Δεν ξέρω αν οφείλεται στον περίγυρό μου, μεγαλώνοντας 24 ώρες το 24ωρο σε ένα σπίτι με μια γυναίκα όπως ήταν η γιαγιά μου που μου έδειχνε τι είναι το σημαντικό και τίποτα άλλο, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό το αν μοιάζω με τη φίλη μου.

Ωστόσο, εγώ μεγάλωσα και χωρίς κινητό, δεν υπήρχε η αγωνία της μαζοποίησης του "μήπως πρέπει να φορέσω αυτό;". Δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε ότι κάναμε ράμματα στα γόνατά μας και παίζαμε, ήταν μια άλλη εποχή».

Όσον αφορά το πώς αντιδρούσε στα αρνητικά σχόλια σε social media και τηλεόραση τα προηγούμενα πέντε χρόνια που παρουσίαζε το «Πάμε Δανάη», η Δανάη Μπάρκα δεν έκρυψε ότι «υπήρξαν στιγμές που έβλεπα ένα σχόλιο στα social media ή την τηλεόραση που ούρλιαζα που το άκουγα και στο επόμενο δευτερόλεπτο ήταν όλοι εκεί και ηρεμούσα και το ξεχνούσα.

Δεν παίζει ρόλο το τι λένε, αλλά το ποιοι το λένε, αν αντιληφθούμε ότι πρέπει να προσέχουμε ποιον ακούμε και τι είναι αυτός και όχι τι ακούμε, σε λυτρώνει».