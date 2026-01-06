Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της και η κρυφή αφιέρωση για τη γιορτή του

Η Δανάη Μπάρκα ανέβασε σήμερα Τρίτη (6/1), ανήμερα Θεοφάνια, στο προφίλ της στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία τη βλέπουμε μαζί με τον σύντροφό της, Φάνη, ο οποίος γιορτάζει.
Τόσο εκείνη όσο και εκείνος φοράνε γυαλιά ηλίου με τη Δανάη Μπάρκα να στέλνει τις ευχές της σε όλους τους εορτάζοντες, γράφοντας «χρόνια πολλά στους εορτάζοντες».
Και μπορεί η Δανάη Μπάρκα να μην έγραψε στη λεζάντα κάποια ξεχωριστή ευχή για τον σύντροφό της, όμως, φρόντισε να του κάνει μια «κρυφή» αφιέρωση όλο νόημα στα hashtags όπου ανέφερε «myF» και αυτό τα λέει όλα.
