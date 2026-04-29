Δανάη Μπάρκα: Ο πρωτότυπος τρόπος που ανακοίνωσε τον γάμο της - «In my bride era»

Έναν πρωτότυπο τρόπο σκέφτηκε η Δανάη Μπάρκα για να ανακοινώσει ότι ετοιμάζαται και επίσημα να ανέβει στα σκαλιά της εκκλησίας, με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, μετά από 1,5 χρόνο σχέσης.

Εδώ και λίγο καιρό, τα δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι η Δανάη Μπάρκα είχε αρχίσει να ετοιμάζει τον γάμο με τον σύντροφό της, ωστόσο σήμερα, Τετάρτη 29 Απριλίου, το ανακοίνωσε επίσημα μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, φορώντας μπλούζα με ένα ιδιαίτερο στιχάκι.

Ποζάροντας στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τους followers της για την πρεμιέρα της παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», αλλά και για τον αρραβώνα της.

«In my bride era but tonight we have a premiera» γραφε χαρακτηριστικά το λευκό μπλουζάκι της, ενώ στη λεζάντα της δημοσίευσής της, έγραψε:

«It’s official. Έχουμε πρεμιέρα ! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεραααάάάάστια !

Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε,να γελάσουμε,να χορέψουμε,να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας ! Για 2 εβδομάδες,στην πανέμορφη αυτή πόλη».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γάμος αναμένεται να πραγαμτοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, όπου διατηρεί μαζί με τη μητέρα της ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Ο σύντροφός της δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Σέριφο, αγαπημένο νησί της ηθοποιού και δεν αποκλείεται να δούμε στο νησ και κάποιο after wedding party.