Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει γυμνή στην μπανιέρα ενός δεντρόσπιτου

Η Δανάη Μπάρκα ποζάρει γυμνή στην μπανιέρα κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram.

Δανάη Μπάρκα
Δανάη Μπάρκα | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Η Δανάη Μπάρκα βρίσκεται αυτές τις ημέρες για διακοπές στην Πελοπόννησο και η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους followers της μερικά στιγμιότυπα από το ησυχαστήριό της.

Πρόκειται για ένα ξύλινο δεντρόσπιτο μέσα σε μια κατάφυτη περιοχή, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε η Δανάη Μπάρκα στο προφίλ της στο Instagram τη βλέπουμε να ποζάρει γυμνή μέσα στην μπανιέρα του καταλύματος, ενώ απολαμβάνει τη θέα από το παράθυρό της.

«Δεν θα βρεις WiFi στο δάσος, αλλά θα βρεις καλύτερη σύνδεση», έγραψε η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

