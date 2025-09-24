Δανδουλάκη για Φιλιππίδη: «Εύχομαι να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει»

Η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε σήμερα (24/09) για τα επαγγελματικά της πλάνα και την τηλεόραση ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη και μια ενδεχόμενη επιστροφή του στον χώρο του θεάματος.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό» στον Ant1, και δήλωσε αρχικά για την τηλεόραση: «Την τηλεόραση την λατρεύω και εκείνη με λατρεύει. Είναι μια φάση που δύσκολα για εμένα να ενθουσιαστώ με κάτι. Αν υπάρχει ένας ρόλος που θα με κάνει χαρά να τον παίξω και θα υπάρξουν οι συνθήκες θα το έκανα. Αυτή τη στιγμή δεν είχα προτάσεις που θα πω ότι αξίζει να το κάνω».

«Με ενδιαφέρει ένας ρόλος που να με δυσκολέψει να τον κάνω. Να μην είναι προβλεπόμενος, κάτι εύκολο που μπαίνω, βγαίνω και λέω τα λόγια μου. Είμαι της μελέτης, δεν είμαι της ευκολίας», ανέφερε.

Κάτια Δανδουλάκη: Οι δηλώσεις της για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Η Κάτια Δανδουλάκη, θυμήθηκε την τελευταία φορά που αντίκρισε τον Πέτρο Φιλιππίδη στις δικαστικές αίθουσες λέγοντας ότι «εύχεται να βρει τον εαυτό του και να επιστρέψει».

«Την τελευταία φορά που πήγα στο δικαστήριο ήταν τον χειμώνα που μας πέρασε. Έμειναν άναυδοι, ήταν μπροστά μου ο Πέτρος και είπα "εύχομαι το καλό για όλους μας".

Αυτό παρεξηγήθηκε. Όλοι πέρασαν μια δοκιμασία και είπα "ας καταλήξει κάπου καλά για όλους γιατί παίρνουμε μαθήματα για όλους". Εύχομαι ο Πέτρος να βρει τον εαυτό του, δεν μπορώ να καταραστώ. Να επιστρέψει να κάνει κάτι δημιουργικό και να έχουμε πάρει όλοι ένα μέγιστο μάθημα», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός είχε καταθέσει και στις δύο δίκες που αφορούσαν τον Πέτρο Φιλιππίδη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους του είχε ζητήσει να αποχωρήσει από παράσταση που σκηνοθετούσε.