Δάνης Κατρανίδης: «Τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος» – Συγκινεί η πρώην σύζυγός του

Στις τελευταίες ώρες του Δάνη Κατρανίδη, λίγο πριν ο σπουδαίος ηθοποιός φύγει από τη ζωή, αναφέρθηκε η πρώην σύζυγός του, Ελίζα Πάλλη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων από τον θάνατό του, η Ελίζα Πάλλη δημοσίευσε την Κυριακή 30 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία του, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στη νύχτα που βρισκόταν στο πλευρό του στο νοσοκομείο.

Η ίδια περιέγραψε τις τελευταίες ώρες που πέρασε κοντά του, πριν ο Δάνης Κατρανίδης αφήσει την τελευταία του πνοή, την 1η Σεπτεμβρίου 2024.

«Ξημερώματα σαν σήμερα. Ήμουν στο νοσοκομείο όλη νύχτα και τον κοιτούσα που κοιμόταν και ήταν τόσο όμορφος. Την επόμενη μέρα, πάλι ξημερώματα, άφησε την ψυχή του να φύγει», έγραψε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον άνθρωπο και τον ηθοποιό που θα ήθελε να θυμούνται όσοι τον αγάπησαν, αφήνοντας στην άκρη τις δύσκολες στιγμές των τελευταίων χρόνων της ζωής του.

«Ελπίζω ότι όλοι εμείς που τον αγαπήσαμε βαθιά και αληθινά, να ξεχάσουμε τις δύσκολες στιγμές από τα τελευταία του χρόνια και να θυμόμαστε μόνο τον τεράστιο, χαρισματικό ηθοποιό με το αστείρευτο χιούμορ που διψούσε για το θέατρο, τους παράφορους έρωτες, και τη θάλασσα. Αθάνατος αγόρι μου. Μέχρι να συναντηθούμε ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δάνης Κατρανίδης έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου 2024, σε ηλικία 75 ετών. Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.