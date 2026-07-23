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«Δε γίνεται» κι όμως έγινε: Βιολιστής στη Ρουμανία έπαιξε τον «ύμνο» μπροστά στην Έλλη Κοκκίνου

Έπος στο Βουκουρέστι. Βιολιστής έπαιξε το «Δε Γίνεται» στην Έλλη Κοκκίνου κι εκείνη έμεινε άφωνη. Δείτε το viral βίντεο.

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Έλλη Κοκκίνου
Έλλη Κοκκίνου | Instagram / @ellikokkinou
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Σκέψου να κάθεσαι αμέριμνη σε ένα κυριλέ εστιατόριο στο Βουκουρέστι, να απολαμβάνεις το δείπνο σου και ξαφνικά… ο βιολιστής του μαγαζιού να έρχεται πάνω από το τραπέζι σου και να αρχίζει να παίζει τον απόλυτο ελληνικό ύμνο των 00s. Ε, «Δε γίνεται» θα πεις. 

 

Αυτό ακριβώς το απολύτως σουρεάλ σκηνικό έζησε η Έλλη Κοκκίνου στη Ρουμανία, και η αντίδρασή της ήταν απλά επική. Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρέθηκε στο Βουκουρέστι για το promo των επερχόμενων συναυλιών της, οι οποίες έχουν κλειδώσει για τις 21 Αυγούστου και τις 5 Σεπτεμβρίου. Εκεί που χαλάρωνε λοιπόν, ένας ντόπιος βιολιστής κατάλαβε ποια είναι και αποφάσισε να της κάνει την απόλυτη έκπληξη.

Άρπαξε το δοξάρι του και ξεκίνησε να παίζει με πάθος τη μελωδία του «Δε Γίνεται». Η τραγουδίστρια κυριολεκτικά έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Όπως φάνηκε και στο βίντεο που ανέβασε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στην αρχή κοιτούσε αποσβολωμένη μονολογώντας «Απίστευτο!», μην μπορώντας να χωνέψει αυτό που ζούσε.

 

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