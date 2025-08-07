Dean Cain: Ο πρώην Superman μπαίνει στην ICE για να «σώσει την Αμερική» από τους μετανάστες

Ο Ντιν Κέιν (Dean Cain), γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, έχει χαρακτηριστεί μεταξύ άλλων ως ο «χειρότερος Superman όλων των εποχών», αλλά με την απόφασή του να μπει στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, γνωστή ως ICE, θέλει να διεκδικήσει και τον τίτλο του πιο «ρατσιστή».

Όπως μεταδίδουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Dean Cain ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στην Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) «το συντομότερο δυνατόν» για να «καθαρίσει την Αμερική από τους μετανάστες».

Ο 59χρονος, ο οποίος υποδύθηκε τον Superman στην τηλεοπτική σειρά Lois & Clark: The New Adventures of Superman, ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε στην ομάδα εν μέσω των άνευ προηγουμένου επιδρομών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας κατά των μεταναστών.

Ex-Superman Dean Cain to join ICE 'ASAP' to 'save America'



🔗 Read more

https://t.co/dZYXprtsdl — Sky News (@SkyNews) August 7, 2025

Μεταξύ άλλων, ο Dean Cain μίλησε στο Fox News και είπε ότι το βίντεό του στο Instagram σχετικά με τις αντιμεταναστευτικές του προθέσεις έχει γίνει viral, προσθέτοντας πως έκτοτε επικοινώνησε με πράκτορες της ICE εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του να ενταχθεί στην Υπηρεσία.

«Μπορείτε να υπερασπιστείτε την πατρίδα σας και να αποκομίσετε μεγάλα οφέλη» ανέφερε στην ανάρτησή του στο Instagram, όπου κάλεσε τους ακόλουθούς του να ενταχθούν στην ICE.

Με τη μουσική υπόκρουση του Superman, είπε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες εγκληματίες» είχαν συλληφθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέχεια, είπε στους οπαδούς του ότι θα απολάμβαναν μια σειρά από οφέλη αν ενταχθούν στην ICE, συμπεριλαμβανομένου ενός μπόνους υπογραφής ύψους 50.000 δολαρίων και της αποπληρωμής φοιτητικών δανείων.

Με πληροφορίες από Sky News