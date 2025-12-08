Δέκα φράσεις που χρησιμοποιούν τα άτομα με υψηλό EQ για να έρχονται κοντά με τους άλλους

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς κάποιοι άνθρωποι έχουν απλώς έναν τρόπο να σας κάνουν να νιώσετε αμέσως άνετα; Σαν να τους γνωρίζετε χρόνια, παρόλο που μόλις συναντηθήκατε; Αυτό είναι μια μορφή υψηλού EQ ή αλλιώς συναισθηματικής νοημοσύνης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Intelligence - EQ) συχνά περιγράφεται ως ένα «soft skill». Στην πράξη, όμως, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την άσκηση επιρροής και τη βελτίωση της απόδοσης μιας ομάδας. Oι άνθρωποι με υψηλό EQ έχουν κατακτήσει την «τέχνη» της σύνδεσης μέσα από τις λέξεις που επιλέγουν.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr