Demy: «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω από τα ΜΜΕ - Νιώθω περίεργα όταν με συζητάνε γι' αυτό»

Για την προσωπική της ζωή μίλησε η τραγουδίστρια Demy, καθώς εμφανίστηκε στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά, αποκαλύπτοντας πληροφορίες για την πρώην σχέση της αλλά και την απόφαση της να μην ξανά προβάλλει στο μέλλον, επόμενη.

Η Demy επιβεβαιώνοντας πως δεν διατηρεί κάποια σχέση αυτόν τον καιρό, μετά από 8 χρόνια που κράτησε η προηγούμενη ανέφερε: «Δεν έβλαψε η δημοσιότητα την προηγούμενή μου σχέση. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που χώρισα, θεωρώ πως την προστάτευσα κιόλας.»

Συνέχισε λέγοντας: «Το ενοχικό είναι μέρος του «brand» μου, οπότε δεν γίνεται να φύγω από αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου. Απλά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Αυτό ήταν της αθωότητας και της παιδικής αφέλειας. Η πρόθεση ήταν ενοχική».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως αισθάνεται περίεργα να απασχολούν τα προσωπικά της και πως δεν θέλει να «φορτώνει κανέναν με αυτή την πληροφορία»:

«Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν, ότι δεν θέλω να φορτώνω κανέναν με αυτή την πληροφορία. Κι εγώ θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που θαυμάζω, αλλά εγώ νιώθω περίεργα να απασχολώ».

«Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσo. Γιατί τo να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι “είμαστε φιλαράκια”, είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω. Βέβαια, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό. Δεν προσφέρω τίποτα με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος είναι άνθρωπος που δεν ασχολείται με τον χώρο» τόνισε.