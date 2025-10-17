«Δεν μίλησα για 30 χρόνια»: Το άγνωστο τρίτο πρόσωπο πίσω από το sex tape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι

Σχεδόν 30 χρόνια μετά από ένα εκ των μεγαλύτερων σκανδάλων διασημοτήτων στην ιστορία του Χόλιγουντ, ένας άνδρας που εμπλέκεται στη διανομή του sextape της Πάμελα Άντερσον και του Τόμι Λι έσπασε τη σιωπή του.

Ο Cort St. George, πρώην σύμβουλος στην Internet Entertainment Group (IEG), μια εταιρεία που κυριαρχούσε στη βιομηχανία ενηλίκων στα '90s, εξομολογήθηκε τη δική του εκδοχή της ιστορίας που είχε σοκάρει τότε, εμφανιζόμενος στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Secrets of Celebrity Sex Tapes».

Μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, εκφράζει μετάνοια για τις πράξεις του, καθώς εξηγεί ότι ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει είναι για να «καθαρίσει τη συνείδησή του», όπως αναφέρουν πληροφορίες του Unilad.

«Ξέρω από πρώτο χέρι ότι η Πάμελα και ο Τόμι δεν έβγαλαν ούτε δεκάρα από αυτό το βίντεο», είπε. «Δεν απαίτησαν χρήματα, ξέρω ότι απέρριψαν τα χρήματα. Πάλεψαν τόσο σκληρά εναντίον τους και αυτό έκανε τόση ζημιά στη ζωή τους».

Μετανιωμένος για την εμπλοκή του, είπε: «Νιώθω ότι συνεχώς θέλω να καθαρίσω τη συνείδησή μου, παρόλο που είχα πολύ μικρή σχέση με όλο αυτό. Απλώς έτυχε να βρίσκομαι στο λάθος μέρος τη σωστή στιγμή. Νιώθω άσχημα που συμμετείχα σε αυτό».

Ο St. George ισχυρίζεται ότι πούλησε το περιβόητο sextape στον ιδρυτή της IEG και επιχειρηματία της βιομηχανίας ενηλίκων, Seth Warshavsky, το 1997, αφού είχε δει την κασέτα από έναν φίλο που είχε λάβει ένα αντίγραφο από μια επαφή σε άλλο στούντιο.

«Έμεινα άναυδος από αυτό που είδαμε», θυμήθηκε. «Είχα μόλις αρχίσει να εργάζομαι ως σύμβουλος στην IEG στο Σιάτλ και σκέφτηκα ότι αυτός ο τύπος πιθανότατα θα θέλει αυτό το βίντεο», συνέχισε.

To sextape που αρχικά βιντεοσκοπήθηκε από την Άντερσον και τον Λι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους το 1995 στη Λίμνη Μιντ, κλάπηκε από ένα χρηματοκιβώτιο στο σπίτι τους από δυσαρεστημένους εργάτες.

Το ζευγάρι δε γνώριζε καν ότι έλειπε μέχρι τον Ιανουάριο του 1996. Μέχρι τότε βέβαια, αντίγραφα της ταινίας κυκλοφορούσαν ήδη στο παρασκήνιο.

Ο St. George είπε ότι προσέγγισε τον Warshavsky και διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία για την κασέτα.

«Είπε ναι. Είπα ας δω αν θα μας δώσει 10.000 δολάρια. Δεν μπορούσα πραγματικά να πιστέψω ότι ο Σεθ ήταν πρόθυμος να πληρώσει για την κασέτα», εξήγησε.

«Τώρα ξέρω γιατί ήταν πρόθυμος να πληρώσει στην πραγματικότητα. Ήθελε απλώς την υπογραφή μου σε περίπτωση που τα πράγματα πήγαιναν στραβά. Έτσι θα είχε κάποιον να κατηγορήσει», συμπλήρωσε.

Η νομική ομάδα του IEG έστειλε αργότερα στην Άντερσον και τον Λι ένα συμβόλαιο, το οποίο ο St. George περιέγραψε ως «περιορισμένο συμβόλαιο» που είχε σχεδιαστεί για να καλύψει την κυκλοφορία του sextape.

Σε μια προηγούμενη ηχογραφημένη συνέντευξη, η Άντερσον είχε πει ότι συμφώνησε να υπογράψει το συμβόλαιο μόνο και μόνο επειδή ένιωθε απειλημένη και επειδή ήταν μέρες μακριά από τον τοκετό.

«Ο μόνος λόγος που υπογράψαμε τη συμφωνία ήταν επειδή ήταν μια εβδομάδα πριν γεννήσω και με απειλούσαν», ισχυρίστηκε. «Ήμουν πολύ επικεντρωμένη σε πολύ πιο σημαντικά πράγματα».

Σε μια συνέντευξη στο CBS το 2023, η Άντερσον είχε δηλώσει ότι η διαρροή του βίντεο την είχε αφήσει συντετριμμένη: «Ήμασταν δύο τρελοί γυμνοί άνθρωποι ερωτευμένοι... αυτές οι κασέτες δεν προορίζονταν για να τις δει κανείς άλλος».

«Ήμουν μητέρα. Αυτό με έσωσε. Ξέρετε, αν δεν ήμουν μητέρα, δε νομίζω ότι θα είχα επιβιώσει», πρόσθεσε.

Παρά τον αγώνα για να σταματήσει η διανομή του βίντεο, η κασέτα τελικά ταξίδεψε σε όλο το διαδίκτυο και πουλήθηκε σε πολλά καταστήματα.

Η Πάμελα Άντερσον και ο Τόμι Λι αργότερα μήνυσαν τον Warshavsky και δικαιώθηκαν το 2001 με μια δικαστική απόφαση επιβολής χρηματικού ποσού ύψους 740.000 δολαρίων στον καθένα.

Ωστόσο, φέρεται πως δεν έλαβαν ποτέ τα χρήματα που τους αποδόθηκαν καθώς ο Warshavsky απεβίωσε πέρσι.