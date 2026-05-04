«Δεν είμαι το γκόλουμ»: H Ολίβια Γουάιλντ απαντά σε όσους την συνέκριναν με χόμπιτ

Μια φωτογραφία της Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde) στο κόκκινο χαλί, ήταν αρκετή για να προκαλέσει χιλιάδες τρολ σχόλια χρηστών στα social media αλλά και την τρολ απάντηση της ίδιας της ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, το διαδίκτυο «πήρε φωιτά» μετά την εμφάνισή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, λέγοντας ότι είναι το «γκόλουμ», (goloum) από την ταινία ο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών».

Η 42χρονη παρομοιάστηκε με το φανταστικό πλάσμα, καθώς απεικονίζεται με τα μάτια ορθάνοιχτα και αρκετά αδύνατη.

Τώρα, η ηθοποιός και σκηνοθέτης, αποδίδει την ενοχλητική εμφάνισή της στον παραμορφωτικό φακό fisheye της κάμερας και αναγνωρίζει ότι δεν την έδειχνε με τον καλύτερο τρόπο.

Κοινοποίησε ένα βίντεο μέσω Instagram Stories το Σάββατο και ανέφερε: «Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο κοντά στην κάμερα. Δεν χρειαζόταν να είμαι», είπε γελώντας με το λάθος.

«Έχεις άλλες ερωτήσεις;» ρώτησε τον μικρότερο αδερφό της, τον Τσάρλι Κόκμπερν, ο οποίος ακούστηκε να γελάει έξω από το κάδρο της κάμερας. Η Γουάιλντ στη συνέχεια δήλωσε: «Δεν είμαι νεκρή», με φόντο τις χιουμοριστικές «φήμες» ότι έχει αναστηθεί.

