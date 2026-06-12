Χατζηπαναγιώτης: «Θα συνοδεύσω τη Δανάη Μπάρκα στην εκκλησία μαζί με τον μπαμπά της»

Ενόψει του γάμου της Δανάης Μπάρκα με τον αγαπημένο της, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης αποκάλυψε ότι πρόκειται να τη συνοδεύσει στην εκκλησία μαζί με τον πατέρα της.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνδέεται με μια δυνατή φιλία πολλών χρόνων με τη μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και όταν γκρεμίστηκαν τα σπίτια τους αποφάσισαν να συγκατοικήσουν.

«Δεν είναι απλώς ένας φίλος. Είναι οικογένειά μου. Ζούμε μαζί μετά το σεισμό του ’99 που γκρεμίστηκαν τα σπίτια μας. Είναι μια ανισόρροπη σχέση βασισμένη στην βαθιά αληθινή αγάπη. Γι’ αυτόν τον λόγο κράτησε και θα κρατήσει διά βίου. Ο Χρήστος ήταν ο άνθρωπος που με προετοίμασε για να δώσω στην σχολή, είναι σαν μέντοράς μου», είχε πει για εκείνον στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Η οικογενειακή σχέση που έχτισαν ήταν τέτοια που η Δανάη Μπάρκα αποκαλεί και τον ηθοποιό πατέρα της εκφράζοντας πολλές φορές την αδυναμία που του έχει.

Η αδυναμία της ήταν τέτοια που κάποια στιγμή κλήθηκε να απαντήσει και για τον βιολογικό της πατέρα και τη σχέση τους.

«Ο μπαμπάς μου είναι πολύ καλά, τον λένε Νώντα. Ο μπαμπάς μου είχε δύο νυχτερινά μαγαζιά στο Περιστέρι, το Domus και το Horus. Στο ένα έγινε η βάφτισή μου και μετά από λίγα χρόνια έκλεισαν και τα δύο. Τώρα εργάζεται στην εστίαση.

Μνήμες ουσιαστικά ως ζευγάρι τους γονείς μου δεν τις έχω, στις μεγάλες χαρές όμως είμαστε όλοι μαζί. Δεν ασχολείται με τον χώρο του θεάματος, είναι ένας υπέροχος και γλυκός άνθρωπος. Τα καλοκαίρια μας τα περνούσαμε στα πανηγύρια στα Γιάννενα. Πάντα ήμασταν κοντά, απλώς τώρα με τη δουλειά ίσως εγώ χάνομαι περισσότερο. Μιλάω για τον μπαμπά μου απλά αν πω κάτι για τον άλλο μου “πατέρα”, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, επειδή είναι ηθοποιός, θα αναπαραχθεί πολύ περισσότερο» είχε αποκαλύψει στο The 2night show.

Η Δανάη Μπάρκα με τον πατέρα της Νώντα | Instagram/ danai_barka

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Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης θα πάει τη Δανάη στην εκκλησία μαζί με τον μπαμπά της

Σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μεταξύ άλλων κλήθηκε να μιλήσει για τον επερχόμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα αποκαλύπτοντας, μάλιστα, πως θα την συνοδεύσει εκείνος στην εκκλησία, μαζί με τον πατέρα της.

«Διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή έναν έρωτα… από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που ‘χω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα την συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως.

Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια, που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία.

Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να την βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα. Κουμπάρος δεν θα ‘μαι εγώ, όχι. Θα ‘ναι κουμπάροι οι πολύ κολλητοί της….», είπε.