«Δεν τις αναγνωρίζω καθόλου»: Πώς είναι σήμερα οι Άγγελοι του Τσάρλι

Οι πρωταγωνίστριες της εμβληματικής τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 1970 «Οι Αγγελοι του Τσάρλι», Κέιτ Τζάκσον, Ζακλίν Σμιθ και Σέριλ Λαντ έκαναν reunion 50 χρόνια μετά στο Λος Άντζελες.

Οι τρεις τους πόζαραν πόζαραν μαζί στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης και μίλησαν για την εμπειρία τους στη θρυλική σειρά.

Η Τζάκσον και η Σμιθ πρωταγωνίστησαν μαζί με την αείμνηστη Φάρα Φόσετ, η οποία πέθανε το 2009, στην πρώτη σεζόν της εμβληματικής σειράς το 1976. Η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ στη δεύτερη σεζόν και παρέμεινε στη σειρά μέχρι το τέλος της το 1981.

Οι Άγγελοι του Τσάρλι πόζαραν στο κόκκινο χαλί μαζί 50 χρόνια μετά. | Shutterstock

Η 80χρονη Σμιθ, η 77χρονη Τσάκσον και η 74χρονη Λαντ ήταν ντυμένες με chic επαγγελματικά σύνολα, blazers και παντελόνια για την περίσταση, ωστόσο η επανένωσή τους προκάλεσε πολλά σχόλια για τις φημολογούμενες πλαστικές επεμβάσεις τους και φαν να τις αποκαλούν «αγνώριστες».

«Ποια στο καλό είναι ποια;!» έγραψε ένας χρήστης στα social media.

«Δεν τις αναγνωρίζω. Καθόλου», συμφώνησε κάποιος άλλος.

Ένας τρίτος σχολίασε: «Τι στο καλό; Δεν μοιάζουν με τον εαυτό τους».

Άλλοι υπέθεσαν ότι έχουν κάνει πλαστικές επεμβάσεις, με κάποιους να σχολιάζουν: «Το Χόλιγουντ είναι ιδιαίτερα σκληρό και άδικο με τις γυναίκες που μεγαλώνουν. Είναι σεξιστικό και ηλικιακά μεροληπτικό».

Οι Άγγελοι του Τσάρλι ήταν μία αμερικανική τηλεοπτική σειρά, αστυνομικού ενδιαφέροντος. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κατείχαν, κατά καιρούς, τρεις γυναίκες, οι οποίες εργάζονταν ως ιδιωτικές ντετέκτιβ, κάτω από τις εντολές ενός αγνώστου επικεφαλής, του Τσάρλι, του οποίου άκουγαν μόνο τη φωνή. Στόχος τους ήταν η καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η σειρά προβαλλόταν από το κανάλι ABC από τις 22 Σεπτεμβρίου 1976 έως τις 24 Ιουνίου 1981, ενώ στην Ελλάδα άρχισε να προβάλλεται από την ΕΡΤ το 1977.

Οι τρεις αρχικοί «Άγγελοι» ερμηνεύτηκαν από τις ηθοποιούς Κέιτ Τζάκσον, Φάρα Φόσετ και Τζάκλιν Σμιθ, ενώ στην πορεία υπήρξαν αντικαταστάσεις, καθώς προστέθηκαν οι Τσέριλ Λαντ, Τάνια Ρόμπερτς και Σέλεϊ Χακ.

Το ρόλο του αγνώστου «Τσάρλι» υποδύθηκε φωνητικά ο Τζον Φορσάιθ.

