«Δεν τους πειράζει να επικοινωνούν με ανηλίκους»: «Managers» του OnlyFans στρατολογούν κορίτσια μέσω social media

«Επικοινωνούν μόνο άνδρες και είναι πάντα επαληθευμένοι λογαριασμοί με πολλούς ακόλουθους. Αλλά μπορείτε να δείτε ότι αυτοί είναι λογαριασμοί που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, κάτι που θα μπορούσε να δείξει ότι οι ακόλουθοι έχουν αγοραστεί».

Στη Γαλλία, «managers» του OnlyFans στρατολογούν γυναίκες και παιδιά μέσα από τα social media.

Παρουσιάζονται ως «διευθυντές» ή «εκπρόσωποι» σε πλατφόρμες συνδρομητικού περιεχομένου για ενηλίκους, προσεγγίζουν γυναίκες, μερικές φορές και ανήλικα κορίτσια, και τις ενθαρρύνουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε αυτές τις πλατφόρμες για να βγάλουν γρήγορα κέρδη.

Από την έναρξη της πανδημίας, έχει παρατηρηθεί ότι η δραστηριότητα πλατφορμών όπως το OnlyFans και το Mym, έχει εκτοξευθεί.

Και με την άνοδο των δημιουργών περιεχομένου για ενηλίκους, έχει έρθει και η άνοδος των «διαχειριστών» ή των «managers», που υποτίθεται ότι βρίσκονται εκεί για να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν περισσότερες πωλήσεις. 

Το OnlyFans είναι συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου στο διαδίκτυο με έδρα το Λονδίνο. Οι δημιουργοί περιεχομένου κερδίζουν χρήματα από χρήστες που εγγράφονται στο περιεχόμενό τους.

