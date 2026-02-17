«Δεν τους πειράζει να επικοινωνούν με ανηλίκους»: «Managers» του OnlyFans στρατολογούν κορίτσια μέσω social media

Στη Γαλλία, «managers» του OnlyFans στρατολογούν γυναίκες και παιδιά μέσα από τα social media.

Παρουσιάζονται ως «διευθυντές» ή «εκπρόσωποι» σε πλατφόρμες συνδρομητικού περιεχομένου για ενηλίκους, προσεγγίζουν γυναίκες, μερικές φορές και ανήλικα κορίτσια, και τις ενθαρρύνουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε αυτές τις πλατφόρμες για να βγάλουν γρήγορα κέρδη.

Από την έναρξη της πανδημίας, έχει παρατηρηθεί ότι η δραστηριότητα πλατφορμών όπως το OnlyFans και το Mym, έχει εκτοξευθεί.

Και με την άνοδο των δημιουργών περιεχομένου για ενηλίκους, έχει έρθει και η άνοδος των «διαχειριστών» ή των «managers», που υποτίθεται ότι βρίσκονται εκεί για να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν περισσότερες πωλήσεις.

