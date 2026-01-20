Δέσποινα Βανδή: «Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν»

Η Δέσποινα Βανδή είναι καλεσμένη το ερχόμενο Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο «Τετ Α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος με αφορμή τη μεγάλη ερωτική συναυλία που θα δώσει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου με τίτλο «Όσα Αγαπάω».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για τα 32 χρόνια καριέρας, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημά της, τη μητρότητα, τα σχόλια που δέχεται για το ντύσιμό της, την απόφασή της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία λόγω του πανό με το πρόσωπο του Κεμάλ Αττατούρκ, χωρίς να κρύψει ότι δέχθηκε απειλές και φοβόταν για τη ζωή της.

Ακόμα η Δέσποινα Βανδή εξομολογείται τι ένιωσε όταν είδε τον Βασίλη Μπισμπίκη, λέγοντας πως ήταν κάτι που χρωστούσε στον εαυτό της.

«Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν. Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου», αναφέρει η Δέσποινα Βανδή στο τρέιλερ της εκπομπής.

Αναφερόμενη στην αποχώρησή της από συναυλία στην Τουρκία, η γνωστή τραγουδίστρια εξηγεί ότι «ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια».

Σε σχετική ερώτηση του Τάσου Τρύφωνος για τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, η Δέσποινα Βανδή απαντά: «Τι είδα στον Βασίλη; Δεν είδα, ένιωσα, ένιωσα χαρά και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά, οπότε είπα να μου τη δώσω».