Δέσποινα Βανδή: Τι απάντησε στις φήμες που τη θέλουν στη θέση της Άννας Βίσση στο Hotel Ermou

Μετά από δέκα χρόνια η Άννα Βίσση αποχώρησε από το Hotel Ermou και ετοιμάζεται από την επόμενη σεζόν για τις εμφανίσεις της στο ανανεωμένο Αθηνών Αρένα.

Φήμες το τελευταίο διάστημα θέλουν τη Δέσποινα Βανδή να παίρνει τη θέση της στο Hotel Ermou και κατά την επιστροφή της στην Αθήνα από την Κρήτη όπου πέρασε το Πάσχα μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, οι ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών τη ρώτησαν εάν ισχύει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, η Δέσποινα Βανδή απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, χωρίς να διαψεύδει ούτε να επιβεβαιώνει τη φημολογία.

«Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαΐου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και οψόμεθα», είπε χαρακτηριστικά η Δέσποινα Βανδή.