Αν διαβάσεις αυτό το άρθρο, ίσως να μην πατήσεις ξανά snooze στο ξυπνητήρι σου

Η συνήθεια να παρατείνουμε το πρωινό ξύπνημα, πατώντας επανειλημμένως το snooze, αποτελεί κοινή συνήθεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, αυτή η παράταση του ύπνου ενδέχεται να λειτουργεί περισσότερο ως παγίδα παρά ως ουσιαστική ανάπαυση ή ανακούφιση. Κάθε φορά που επιστρέφουμε - έστω και για λίγα λεπτά - στην αγκαλιά του Μορφέα, ο εγκέφαλος επανεκκινεί έναν νέο κύκλο ύπνου – ο οποίος, όταν διακόπτεται απότομα από τον ήχο του ξυπνητηριού, προκαλεί μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση γνωστή και ως «υπνική αδράνεια».

