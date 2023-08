«Διαδίδει μίσος και ψέματα»: Η εκκλησία της Σαϊεντολογίας απαντά στην αγωγή της Λίας Ρίμινι

Η εκκλησία της Σαϊεντολογίας εξέδωσε μια μακροσκελή, δηκτική απάντηση μετά την αγωγή που κατέθεσε εναντίον της η ηθοποιός Λία Ρίμινι, πρώην μέλος της.

Η ηθοποιός κατηγόρησε την εκκλησία για επιζήμιες προσπάθειες αντιποίνων και απόπειρα περιορισμού της ίδιας και «χιλιάδων» άλλων επικριτών της Σαϊεντολογίας που έχουν μιλήσει εναντίον της θρησκευτικής οργάνωσης και του επικεφαλής της, Ντέιβιντ Μισκάβιτς.

Η ηθοποιός ήταν μέλος της εκκλησίας της Σαϊεντολογίας για 35 χρόνια και όπως αναφέρει το ΑΠΕ, αποχώρησε το 2013.

Από τότε που έφυγε, έχει διατυπώσει ισχυρισμούς σχετικά με τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες της εκκλησίας στο βιβλίο της το 2016 «Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology» και το βραβευμένο με Emmy ντοκιμαντέρ «Leah Remini: Scientology and the Aftermath».

Σε ανακοίνωσή της η εκκλησία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Independent» αποκάλεσε την ηθοποιό «φανατική κατά της ελευθερίας του λόγου».

«Αν η Ρίμινι δεν μπορεί πλέον να βρει δουλειά, δεν πρέπει να κατηγορεί κανέναν άλλον, παρά μόνο τον εαυτό της» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Η αγωγή είναι γελοία και οι ισχυρισμοί καθαρή τρέλα. Η Ρίμινι διαδίδει μίσος και ψέματα για μια δεκαετία και τώρα προσβάλλεται, όταν οι άνθρωποι ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου, εκθέτοντας την για αυτό που είναι - μια φανατική κατά της ελευθερίας του λόγου» αναφέρεται.

«Προφανώς όλοι στο Χόλιγουντ γνωρίζουν τώρα αυτό που γνωρίζαμε ήδη: ότι η Ρίμινι είναι ένα φρικτό άτομο και τοξικό για τόσους πολλούς που έχουν την ατυχία να έρθουν σε επαφή μαζί της» προστίθεται.

Η ηθοποιός αναφέρει ότι κατέθεσε την αγωγή σε μία προσπάθεια «να απαιτήσει από την εκκλησία της Σαϊεντολογίας και κάθε οντότητα που αυτή ελέγχει και χρηματοδοτεί, να σταματήσει τη φερόμενη πρακτική της παρενόχλησης, δυσφήμισης και άλλης παράνομης συμπεριφοράς εναντίον όσων η Σαϊεντολογία έχει χαρακτηρίσει "εχθρούς"».

Η Λία Ρίμινι δημοσίευσε το κείμενο της αγωγής στο προσωπικό της blog στην πλατφόρμα Substack.