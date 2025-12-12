Διαμαντής Καραναστάσης: Επιστρέφει στο θέατρο μετά την αποχώρησή του από την «Πλεύση Ελευθερίας»

Μετά την αποχώρησή του από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, «Πλεύση Ελευθερίας», ο Διαμαντής Καραναστάσης επιστρέφει στο θέατρο.
Ο ηθοποιός ετοιμάζεται να εμφανιστεί στην παράσταση «Ψόφιες μύγες» που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Τέχνης στα πλαίσια των D–Athens Διονύσια 2025, μιας τριήμερης γιορτής που στηρίζει την ελληνική δραματουργία.
Το έργο που θα συμμετέχει ο Διαμαντής Καραναστάσης, «Ψόφιες μύγες» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στις 21.00. Πρόκειται για ένα κείμενο της Μαρία Δριμή σε σκηνοθετική επιμέλεια των Θανάσης Ζερίτη και Νεφέλης Μαϊστράλη.
Μαζί με τον Διαμαντή Καραναστάση στην παράσταση πρωταγωνιστούν και οι: Θόδωρος Γράμψας, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Σοφία Μαραθάκη, Μαριλένα Ντρίκου, Μαριέττα Πρωτόπαππα, Γιώργος Τζανάκος
Στη σχετική ανάρτησή του για την παράσταση στην οποία θα συμμετέχει, ο Διαμαντής Καραναστάσης «κλείνει το μάτι» αναφορικά με τον τίτλο της σχολιάζοντας: «Πώς τα φέρνει η ζωή». Υπενθυμίζεται ότι στο μήνυμα με το οποίο δήλωνε την παραίτησή του από την «Πλεύση Ελευθερίας», ξεκινούσε με τη φράση «Σαν το γάλα μες τις μύγες».
