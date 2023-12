Διάσημοι που πέθαναν τα Χριστούγεννα - Ο τραγουδιστής που «έφυγε» τραγικά τη μέρα που σημάδεψε

Τα Χριστούγεννα είναι μία περίοδος αγάπης, προσφοράς, υποσχέσεων και ελπίδας. Ο χρόνος και η μοίρα όμως δεν νοιάζονται για τις ανθρώπινες υποθέσεις, ούτε υπακούν στο ημερολόγιό μας, και έτσι πολλές φορές η γιορτή αυτή έχει σημαδευτεί από σημαντικές απώλειες στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Παρακάτω θα δούμε μερικούς θανάτους διασήμων που έδωσαν μία λυπητερή νότα στους χριστουγεννιάτικους εορτασμούς, με έναν από αυτούς να «φεύγει» τραγικά την ημέρα που έγινε συνώνυμη με το τραγούδι του.

Charlie Chaplin (16 Απριλίου 1889- 25 Δεκεμβρίου 1977)

Για τους νέους του σήμερα είναι μία μακρινή αλλά γνώριμη φιγούρα από τα βάθη των χιλιετιών. Για τους πιο παλιούς, είναι απλά ο αξιαγάπητος «κουρελής gentleman» Σαρλώ, το σύμβολο του κατατρεγμένου αλλά πάντα αισιόδοξου βιοπαλαιστή.

Ο Charlie Chaplin συμπληρώνει μαζί με τους Μπάστερ Κίτον, Χάρολντ Λόυντ και Χάρι Λάνγκτον το «ιερό» κουαρτέτο του κωμικού βωβού φιλμ, και επηρέασε αναπόφευκτα με τους ρόλους και το νευρωτικό του ταπεραμέντο τόσο τον παγκόσμιο όσο και τον ελληνικό κινηματογράφο.

Charlie Chaplin | Associated Press

James Brown (3 Μαΐου 1933 - 25 Δεκεμβρίου 2006)

Ήταν μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής, όσο ήταν και αμφιλεγόμενος για την βίαιη προσωπικότητά του. Θεωρείται ο πατέρας της funk αλλά και του R&B κερδίζοντας το προσωνύμιο του «νονού της soul», με τραγούδια όπως τα «Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine" και «Papa's Got A Brand New Bag».

James Brown | Associated Press

George Michael (25 Ιουνίου 1963 - 25 Δεκεμβρίου 2016)

Μία από τις πιο τραγικές απώλειες, το ποπ είδωλο George Michael έγινε ο ανεπίσημος πρέσβης των Χριστουγέννων με το χιτ «Last Christmas», το οποίο έγινε ανάρπαστο και συνώνυμο με τη γιορτή για πολλά χρόνια. Ο Michael ανήλθε στην παγκόσμια σκηνή τη δεκαετία του '80 ως frontman των Wham, και πάλεψε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μέσα στη δεκαετία του '90. Πέθανε δυστυχώς νωρίς, μόλις στα 53 του χρόνια το 2016.

George Michael | Associated Press

Toshiro Mifune (1 Απριλίου 1920 - 24 Δεκεμβρίου 1997)

Εγχώρια πολλοί δεν έχουν συνδέσει το πρόσωπό του με κάποια επιτυχία, αλλά ο Toshiro Mifune είναι ένας γίγαντας του παγκόσμιου κινηματογραφικού στερεώματος, ανάλογου διαμετρήματος με αστέρες όπως ο Humphrey Bogart και ο Alain Delon. Πρωταγωνίστησε στα magnum opi «Rashomon», «Seven Samurai» και «Θρόνος του Αίματος» (όπως έγινε γνωστή στην Ελλάδα), του πρωτοπόρου του Ιαπωνικού σινεμά, Akira Kurosawa.