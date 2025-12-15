Διαθήκη Καίτης Γκρέυ: Ο γιος αμφισβητεί, η κληρονομιά σε δικαστικό θρίλερ

Στην πλαστότητα της διαθήκης της αγαπημένης ερμηνεύτριας Καίτης Γκρέυ επιμένει ο γιος της, Φίλιππος Ηλιάδης. Ο ίδιος έχει ήδη καταθέσει αγωγή ζητώντας την ακύρωσή της, καθώς σύμφωνα με το έγγραφο που βρέθηκε μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας, μοναδικός κληρονόμος εμφανίζεται ο εγγονός της, Κωνσταντίνος Ηλιάδης.

Ο Φίλιππος Ηλιάδης αμφισβητεί την εγκυρότητα του εγγράφου και προσπαθεί να αποδείξει ότι πρόκειται για πλαστότητα.

Η δικηγόρος του, Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Buongiorno, εξήγησε πως μετά από συγκεκριμένες ενέργειες και έρευνα έχει πειστεί ότι η διαθήκη δεν είναι γνήσια, γεγονός που την οδήγησε να κινηθεί νομικά.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης και αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων.

Η ίδια δήλωσε: «Όταν δημοσιεύτηκε η διαθήκη νόμιμα από το Πρωτοδικείο, πήγα την πήρα, τη διάβασα. Ο πελάτης μου, μου παρέθεσε τα στοιχεία όλα τα οποία επεξεργάστηκα, πήγα σε γραφολόγο, έκανα όλες τις νόμιμες ενέργειες και πείστηκα ότι αυτή η διαθήκη δεν είναι γνήσια.

Έτσι λοιπόν κατέθεσα μία αγωγή για να ακυρωθεί. Εγώ τα στοιχεία που μου παρουσίασε ο πελάτης μου, τα βρήκα επαρκέστατα ώστε να ασκήσω αυτή την αγωγή προκειμένου να ακυρωθεί η διαθήκη. Από εκεί και πέρα, φυσικά θα κρίνουν τα δικαστήρια.

Δεν θα κάνω άλλη κίνηση, μέχρι να αποδειχθεί ότι η διαθήκη είναι γνήσια ή πλαστή. Εάν αποδειχθεί ότι η διαθήκη στα δικαστήρια είναι πλαστή, βεβαίως θα κάνω άλλες κινήσεις. Μάρτυρες είπαν ότι ισχύει η διαθήκη όταν παρουσιάστηκε… Αυτό θα κριθεί. Αν αποφασίσει το δικαστήριο ότι η διαθήκη είναι πλαστή, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αν όμως αποδειχθεί ότι είναι γνήσια, όλα καλά».

Και συμπλήρωσε: «Στρέφομαι κατά της διαθήκης. Αν αποδειχθεί ότι είναι πλαστή θα στραφώ και κατά των προσώπων, βεβαίως. Των προσώπων τα οποία εμπλέκονται στην όλη αυτή ιστορία. Αυτά αργούν, δεν γίνονται αμέσως. Μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενάμιση χρόνου».