Netflix: Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Diddy, ρίχνει φως στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της μουσικής βιομηχανίας

Από εκεί που δεν το περιμέναμε, το Netflix ανακοίνωσε, χθες, την ημερομηνία πρεμιέρας της σειράς ντοκιμαντέρ που θα ρίξει περισσότερο φως σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας.

Το «Sean Combs: The Reckoning», που θα γίνει διαθέσιμο πιο νωρίς απ΄ότι περιμέναμε, θα αφηγηθεί την άνοδο και την πτώση του Diddy, που τον Σεπτέμβριο του 2024 του απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες για μια σειρά εγκλημάτων.

