Δικαιώθηκε η Έλενα Κρεμλίδου: Η ποινή στους κατηγορούμενους για το revenge porn

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών, επέβαλε το δικαστήριο στους κατηγορούμενους για την υπόθεση revenge porn με θύμα την influencer Έλενα Κρεμλίδου.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η γνωστή influencer μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την εξέλιξη και κάνοντας λόγο για «ηθική δικαίωση».

«Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας μήνυμα σε όσες γυναίκες έχουν βρεθεί σε ανάλογη θέση: «Θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια που βρίσκονται σε μία αντίστοιχη περίπτωση να το κυνηγήσουν· μπορούν να βρουν τους ενόχους, ακόμα και πίσω από “fake” λογαριασμούς. Χαίρομαι διπλά γιατί είμαι παράδειγμα ζωντανής δικαίωσης».

Η Έλενα Κρεμλίδου αποκάλυψε ότι η υπόθεση την ταλαιπωρούσε για χρόνια, ενώ περιέγραψε τη στιγμή που έλαβε την πρώτη απειλή.

«Ήταν η πρώτη φορά που έλαβα μήνυμα εκβιασμού και ήμουν έτοιμη να πηδήξω από τον 4ο όροφο. Είχα σοκαριστεί τόσο πολύ, δεν ξέρω τι με σταμάτησε. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα απλώς ότι πρέπει να απευθυνθώ στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος», ανέφερε συγκινημένη.

Η influencer επισήμανε επίσης την ψυχολογική πίεση που βίωσε όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας ότι η διαδικασία ήταν «ιδιαίτερα ψυχοφθόρα».

Κλείνοντας, σχολίασε και το Survivor All Star, στο οποίο έχει συμμετάσχει η ίδια, λέγοντας με χιούμορ: «Αν δεν έτρωγαν στο Survivor All Star, θα έβαζα τον τίτλο Hunger Games! Είναι πολύ τοξικό όλο αυτό — σε σημείο που ένα μέρος των χρημάτων θα το ξοδέψεις σίγουρα σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους».