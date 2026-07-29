Δικαστικός σάλος με τον πατέρα της Γουάινχαουζ: Έχασε δίκη και καλείται να πληρώσει 1 εκατ. ευρώ

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ καταδικάστηκε σήμερα από βρετανικό δικαστήριο να καταβάλει περίπου 950.000 στερλίνες (περίπου 1,1 εκατ. ευρώ) σε δύο φίλες της κόρης του, αφού έχασε τη δίκη που είχε κινήσει σε βάρος τους, κατηγορώντας τες για την πώληση ρούχων της θανούσης τραγουδίστριας.

Ο Μιτς Γουάινχαουζ είχε στραφεί εναντίον της Ναόμι Πάρι, πρώην στυλίστριας της σταρ και της Κατριόνα Γκουρλέι, μιας φίλης της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι από τον Νοέμβριο του 2021 μέχρι τον Μάιο του 2023 πούλησαν σε δημοπρασία, χωρίς να έχουν το δικαίωμα και εν αγνοία του ιδίου, περίπου 150 ρούχα και αξεσουάρ της Έιμι Γουάινχαουζ.

Η τραγουδίστρια πέθανε στις 23 Ιουλίου 2011, σε ηλικία 27 ετών, από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Στα αντικείμενα περιλαμβάνονταν τσάντες, παπούτσια μπαλαρίνες, ένα φόρεμα που φορούσε η Γουάινχαουζ στην τελευταία περιοδεία της, τον Ιούνιο του 2011, σκουλαρίκια και άλλα κοσμήματα. Πουλήθηκαν έναντι 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ).

Η δικαστής Σάρα Κλαρκ δικαίωσε τις δύο γυναίκες, αποφαινόμενη ότι δεν έκρυψαν την πώληση και ότι ο Μιτς Γουάινχαουζ ήταν «ενήμερος» για τη δημοπρασία. Σήμερα, τον κατηγόρησε ότι «επέλεξε να ξεκινήσει μια αβάσιμη δικαστική διαδικασία (…) με μανία και χωρίς να υποχωρήσει μέχρι τέλους».

Η Κλαρκ τον διέταξε να καταβάλει 569.000 λίρες στην Πάρι και 394.000 στην Γκούρλεϊ, μέσα σε δύο εβδομάδες. Οι «σοβαρές και αβάσιμες κατηγορίες» σε βάρος τους «έβλαψαν σημαντικά τη φήμη τους, τις προοπτικές καριέρας, την οικονομική ασφάλειά τους και την υγεία τους», εξήγησε.