Ρία Ελληνίδου - «Από την Ψυχή, Live στη Φωνή»: 31 αγαπημένα τραγούδια σε μοναδικές live ερμηνείες

Η Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει μερικά από τα πιο αγαπημένα της τραγούδια «Από την Ψυχή, Live στη Φωνή», σε ένα album που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του ραδιοφωνικού event «Παρέα στον Sfera 102.2» και έκανε ρεκόρ ταυτόχρονων θεατών, μπαίνοντας αμέσως στο top3 των πιο προβεβλημένων εκπομπών.

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Το «Από την Ψυχή, Live στη Φωνή», που διατίθεται ψηφιακά από την Panik Platinum, συνδυάζει μεγάλες πλατινένιες επιτυχίες της Ρίας Ελληνίδου, όπως το πιο πρόσφατο «Safari» και τα «Κάτι Ξέρεις», «Πάρε» και «Σε Κάνω Κέφι», με αγαπημένα τραγούδια από ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού ρεπερτορίου.

Μέσα από 31 live ερμηνείες με το προσωπικό της μουσικό στίγμα, η μοναδική Ρία Ελληνίδου χαρίζει μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία, με λαϊκά, ποπ και παραδοσιακά τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Κάφτρα», «Θα Θες Να Με Βρεις», «Εμένα Άσε Με Στον Κόσμο Τον Δικό Μου», «Θ’ Αλλάξω Γειτονιά», «Η Τράτα Μας Η Κουρελού», «Αθήνα σε βαρέθηκα» και πολλά ακόμη.

Η εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου στο «Παρέα στον Sfera 102.2» προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στο κοινό που την αποθέωσε, ενώ τα υψηλότατα νούμερα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της προβολής της εκπομπής επιβεβαιώνουν τη μεγάλη δυναμική και απήχησή της.

Την ίδια ώρα, η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει τη δισκογραφική της επιτυχία με το album «Στο Μυαλό Σου» που έχει γίνει χρυσό σε πωλήσεις μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες κυκλοφορίας και παράλληλα κάνει sold out live καλοκαιρινές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν τα μουσικά της σχέδια για τη νέα σεζόν.

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