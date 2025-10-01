Η αγαπημένη ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Νέα Υόρκη, και συγκεκριμένα στο Σόχο.

Σε στιγμιότυπο που ανήρτησε στο Instagram, η Δήμητρα Ματσούκα απολαμβάνει τη θέα από το δωμάτιο τις στις ΗΠΑ. Στη φωτογραφία μάλιστα, εμφανίζεται χωρίς μπλούζα με γυρισμένη την πλάτη, ενώ η λεζάντα γράφει: «Πρώτος όροφος».