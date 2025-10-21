Δήμητρα Ματσούκα: «Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι»

Η Δήμητρα Ματσούκα πρωταγωνιστεί φέτος στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» και ερωτώμενη για το εάν έχει βρεθεί σε κάποια κωμική παρεξήγηση, η γνωστή ηθοποιός έκανε κάποιες πολύ απολαυστικές δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day.

«Είμαι γενικά αφηρημένος άνθρωπος, μου 'χει συμβεί., απλά δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο. Ξεχνάω μονίμως κινητά, κλειδιά, γυαλιά και παίρνω και των άλλων από αφηρημάδα.

Ο θίασος είναι σε μια μόνιμη αγωνία και είναι όλοι από πίσω μου, δεν με αφήνουν να κουνηθώ. Βλέπω κλειδιά, λέω δικά μου θα είναι», δήλωσε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα.

«Πήρα ένα ξένο κινητό πρόσφατα από αφηρημάδα, αλλά το επέστρεψα. Ξεχνάω μόνιμα τα κλειδιά μου και πηδάω από διπλανά μπαλκόνια στο σπίτι», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.