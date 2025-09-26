Μενού

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη και πατέρας του μικρού Πάρη, αφαίρεσε τατουάζ που είχε κάνει για χάρη της, σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ο Αλεξάνδρου, όπως φαίνεται στην ανάρτηση που είχε δημοσιοποιήσει το ζευγάρι για την πρόταση γάμου, είχε «χτυπήσει» τατουάζ για χάρη της πρώην αγαπημένης του, με το αγγλικό αρχικό του ονόματός της,«J», στο χέρι του.

Το τατουάζ ήταν με την ακριβή γραμματοσειρά που έχει γραφτεί και το όνομα της Ιωάννας στον προσωπικό λογαριασμό της, ως «j.touni», κάτι που μαρτυρά ότι ήταν αφιερωμένο σε εκείνη και έγινε κατά την περίοδο γνωριμία τους το 2021.

Σε πρόσφατη ανάρτηση του Αλεξάνδρου στο Instagram, το «J» φαίνεται να έχει μετατραπεί σε «Π», συμβολίζοντας πλέον τον «καρπό» του ζευγαριού, το παιδί τους τον Πάρη.

 

 

 

 

