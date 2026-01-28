Δημήτρης Κίτσος: «Έχω εξερευνήσει αρκετά την περιοχή της μοναξιάς - Το θεωρώ πολύ απαραίτητο για μένα»

Ο Δημήτρης Κίτσος ήταν καλεσμένος χθες Τρίτη (27/1) στο The 2Night Show, όπου εξήγησε για ποιον λόγο δεν έχει τηλεόραση και πώς τα πάει με τη μοναξιά, ενώ αναφέρθηκε στη σκυλίτσα του, στην ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και πέντε χρόνια, αλλά και για τη «Μεγάλη Χίμαιρα».

«Δεν έχω τηλεόραση επίτηδες. Είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί διάσπαση σοβαρή. Όταν πάω στα Γιάννενα ας πούμε και υπάρχει τηλεόραση, κολλάω. Και σε σπίτι φίλου άμα υπάρχει τηλεόραση εγώ πλέον αρχίζω να μην ακούω. Και δεν είναι καλό.

Και το κινητό μου είναι υπεραρκετό για τον εθισμό που έχω με το κινητό, δεν χρειάζομαι και την τηλεόραση», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Μιλώντας για τη σκυλίτσα του, τη Φωφώ, ο Δημήτρης Κίτσος τόνισε: «Είναι η σωτηρία μου. Είναι ένα σκυλί πολύ συναισθηματικό και πολύ εκδηλωτικό, χρειάζεται συνέχεια χάδια και φροντίδα. Με έχει βοηθήσει σε πολύ μεγάλες δυσκολίες, σε καταστάσεις που είχα βρεθεί μόνος μου, σε ταξίδια που έχω κάνει μόνος μου».

Όσον αφορά τη μοναξιά ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Έχω εξερευνήσει αρκετά την περιοχή της μοναξιάς και είμαι καλά με αυτό. Το θεωρώ πολύ απαραίτητο για μένα τουλάχιστον, για να πω ότι μπαίνω σε μία σχέση όχι από τον φόβο της μοναξιάς, αλλά επειδή πραγματικά θέλω.

Είχα διαβάσει στο Instagram "Να είσαι η καλύτερη παρέα του εαυτού σου". Αυτό κάπως είχε χαραχτεί και σε στιγμές που ήμουν πολύ χάλια και μόνος μου, αναρωτιόμουν αν ήμουν με παρέα, τι θα έκανα; Και άρχιζα να κάνω πράγματα που δεν θα έκανα αλλιώς. Θα βούλιαζα σε άλλες περιοχές. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ.

Έχω κάνει ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια τώρα, πέμπτος χρόνος, και συνεχίζω. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου».

Μιλώντας; για τη σειρά της ΕΡΤ, «Μεγάλη Χίμαιρα», στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Δημήτρης Κίτσος είπε:

«Είναι μία πολύ μεγάλη δουλειά και είμαι πολύ περήφανος. Λένε πως είναι η μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή, είναι μια δουλειά για την οποία είμαι πολύ περήφανος. Υπήρξε αρκετή προσοχή σε πάρα πολλά κομμάτια».

Όσον αφορά δε τις ερωτικές σκηνές που έχουν σχολιαστεί αρκετά, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε:

«Είναι προσεγμένες, είναι αρκετές και είναι αποκαλυπτικές. Θεωρώ πως ανταποκρίνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά από 'κει και πέρα στο βιβλίο βλέπουμε την πλευρά της Μαρίνας. Κυρίως όλο το βιβλίο είναι μία πολύ μεγάλη αφήγηση και οι σκέψεις και ο ψυχισμός αυτής της γυναίκας, ή από την ίδια ή για την ίδια».