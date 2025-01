Δημήτρης Κόκοτας: «Έχει κάποιες μικρές αντιδράσεις - Περιμένουμε βήμα βήμα» λέει η αδερφή του

Η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη, μίλησε στο «Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος νοσηλεύεται για δέκατο μήνα μετά από έμφραγμα που υπέστη τον περασμένο Μάρτιο στις πρόβες του Just The Two Of Us.

Όπως ανέφερε η Έλλη Κόκοτα, ο Δημήτρης Κόκοτας παραμένει στην εντατική και είναι σε άγρυπνο κώμα, έχει κάποιες μικρές αντιδράσεις, ενώ όλη η οικογένεια ελπίζει με τον καιρό να βελτιωθεί η κατάστασή του.

«Κάνει τον αγώνα του κάθε μέρα και περιμένουμε μέρα με την ημέρα να πάει ακόμα καλύτερα. Παραμένει στην εντατική για την καλύτερη φροντίδα.

Είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Θέλει χρόνο πολύ για να μπορέσει να γίνει καλύτερα.

Είναι σε άγρυπνο κώμα και περιμένουμε να πάρει τον χρόνο του και να ξυπνήσει ο ίδιος.

Πιστεύω, πρώτα ο Θεός, τις επόμενες γιορτές να είναι στο σπίτι του με την οικογένειά του και να είναι όλα καλά.

Έχει κάποιες μικρές αντιδράσεις. Περιμένουμε και εμείς να γίνει ακόμα καλύτερο το οτιδήποτε είναι αυτό που έχει τώρα.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές μπορεί να καταλαβαίνει, αυτά ο καιρός θα δείξει και θα δούμε… Όλα θα πάνε καλύτερα με τον καιρό.

Τώρα είναι πολύ νωρίς, δεν μπορώ να πω κάτι», ανέφερε η Έλλη Κόκοτα.

Η ίδια δεν έκρυψε πως «δεν είναι εύκολο για κανέναν μας αυτό που ζούμε» και πρόσθεσε ότι «είναι σταθερός και περιμένουμε βήμα βήμα.

Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για να σου πω. Περιμένουμε να γίνει καλά, αυτό τίποτα άλλο. Να πάρει τον χρόνο του και να συνέλθει».