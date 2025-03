Δημήτρης Κόκοτας: Η κατάσταση της υγείας του μετά από έναν χρόνο νοσηλείας

Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύεται εδώ και έναν χρόνο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» μετά το οξύ έμφραγμα που είχε πάθει πέρσι στις πρόβες του «Just The Two Of Us».

Η Σάντρα Βουτσά, μίλησε στο «Πρωινό» για την κατάσταση της υγείας του αγαπημένου τραγουδιστή, λέγοντας πως έχει παρουσιάσει βελτίωση και ότι οι γιατροί εκτιμούν πλέον πως είναι καθαρά και μόνο θέμα οργανισμού.

Σάντρα Βουτσά: «Είναι καθαρά και μόνο θέμα οργανισμού»

«Ο Δημήτρης Κόκοτας κάθε μέρα είναι και λίγο καλύτερα. Πλέον έχει συνειδητότητα, έχει επαφή με το περιβάλλον, ακούει, αντιδρά.

Του λέει ο φυσιοθεραπευτής, "κούνα τις πατούσες σου", τις κουνάει. Έχει γεύση, προφανώς αρχίζουν όλες οι αισθήσεις και επανέρχονται.

Δεν μπορούν να ξέρουν μες το μυαλό του Δημήτρη τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπουν τις αντιδράσεις του.

Μπορεί μία μέρα ξαφνικά να πάει η Κατερίνα στο νοσοκομείο και ο Δημήτρης να κάθεται στο κρεβάτι, γιατί έχει συμβεί κι αυτό, όχι μία φορά, έχει συμβεί πολλές φορές.

Εξαρτάται λοιπόν από εκείνον. Τώρα πια κάθεται και μόνος του.

Δηλαδή τον βάζει ο φυσικοθεραπευτής να κάτσει και κάθεται χωρίς να τον κρατάει κάποιος. Ο γιατρός λέει στην Κατερίνα, ότι τώρα είναι στο χέρι του Δημήτρη.

Είναι καθαρά και μόνο θέμα οργανισμού. Της είπε ο γιατρός ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που ξαφνικά μια μέρα επανήλθαν πλήρως.

Η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι πάρα πολύ προσγειωμένο και αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζει με πάρα πολλή ψυχραιμία και δύναμη.

Το έχει περάσει και στο παιδί αυτό, ότι "εντάξει, συνέβη αυτό θα το ξεπεράσουμε και ο μπαμπάς θα γίνει καλά".

Βεβαίως το παιδί είναι σε μία ηλικία δύσκολη γιατί είναι στην εφηβεία, αλλά και εκείνη το περνάει ψύχραιμα.

Δεν τον έχει αφήσει λεπτό, κάποια στιγμή που είχε αλλάξει το ωράριο και ήτανε δύο φορές την ημέρα, το επισκεπτήριο, η Κατερίνα πήγαινε δύο φορές την ημέρα.

Παίρνει την κόρη τους τηλέφωνο και του μιλάει, βάζει μουσική και στη μουσική αντιδρά πολύ ο Δημήτρης, δηλαδή βλέπεις ότι του αρέσει που ακούει τη μουσική», δήλωσε στο Πρωινό η Σάντρα Βουτσά.

«Δεν ξέρουμε στο μυαλό του τι συμβαίνει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, αλλά σίγουρα κάνει αγώνα, γιατί βλέπεις ότι έχει και εξέλιξη, προσπαθεί δηλαδή.

Αυτό που είναι απίστευτα συγκινητικό, είναι ότι δεν υπάρχει μέρα που η Κατερίνα να είναι οπουδήποτε και να μην την πλησιάζουν άνθρωποι που να της λένε για τον Δημήτρη και να του εύχονται να γίνει καλά.

Πόσοι μου έχουν πει "θα πάω να ανάψω και ένα κερί για τον Δημήτρη, για να γίνει καλά".

Εύχομαι το Πάσχα να το περάσουμε όλοι μαζί με τον Δημήτρη αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι και ευτυχισμένοι», συμπλήρωσε η ίδια.