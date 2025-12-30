Δημήτρης Κόκοτας: Η κατάσταση της υγείας του σχεδόν 2 χρόνια μετά το οξύ έμφραγμα

Εδώ και 21 μήνες ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει τον δικό του αγώνα στο νοσοκομείο. Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται από τον Μάρτιο του 2024, έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη κατά τη διάρκεια των προβών για το σόου J2US.
Η σύζυγός του, Κατερίνα μιλώντας στο «Πρωινό» του ANT1 περιέγραψε πως τίποτα δεν έχει αλλάξει σημαντικά, ωστόσο ο τραγουδιστής καταλαβαίνει και χαρακτήρισε την κατάστασή του «σταθερά καλή».
«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας, υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά» ανέφερε..
- Η Καρυστιανού που φρενάρει Σαμαρά, η δυσφορία Μητσοτάκη για Άδωνι-Πλεύρη και ο χαμός για Καποδίστρια
- Σέρρες: Σημείωμα φέρεται να άφησε ο 45χρονος πυροσβέστης – Ήταν άυπνος για πολλές ημέρες
- The Voice: Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού
- Απρόοπτο στον αέρα του The Voice: «Είμαστε όλοι καλά;» - Η αντίδραση Μαζωνάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.