Δημήτρης Κόκοτας: «Κάθε μέρα βελτιώνεται, βοηθάει πάρα πολύ η φυσικοθεραπεία»

Ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για δέκατο μήνα μετά το έμφραγμα που υπέστη τον περασμένο Μάρτιο στα παρασκήνια του Just The Two Of Us και όπως ανέφερε στο Πρωινό ο Γιώργος Λιάγκας, υπάρχουν σαφή σημάδια ότι η πορεία της κατάστασής του βελτιώνεται αργά και σταθερά.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε η αδερφή του γνωστού τραγουδιστή, Έλλη Κόκοτα, η οποία είπε ότι η φυσικοθεραπεία που κάνει ο Δημήτρης Κόκοτας τον έχει βοηθήσει πολύ και η οικογένειά του ελπίζει ότι στο μέλλον θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση της υγείας του.

«Κάθε μέρα βελτιώνεται, πάμε καλύτερα και περιμένουμε τα ακόμη καλύτερα. Οι γιατροί είναι πολύ αισιόδοξοι και περιμένουμε.

Βοηθάει πάρα πολύ η φυσικοθεραπεία που κάνει και πάνε όλα καλύτερα. Όταν τον είδα να κάθεται, ένιωσα τέλεια. Όλα θα πάμε μια χαρά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να σας πω ωραία πράγματα όταν θα ξαναμιλήσουμε», δήλωσε στο «Πρωινό» η Έλλη Κόκοτα.