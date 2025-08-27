Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών, λένε αυτή την ώρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος.

Η κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα ξεκίνησε στις 12.00 και η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του είχε γνωστοποιήσει την Κυριακή (24/8) ο γιος του Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από ανάρτησή του στο Instagram όπου είχε γράψει:

«Δεν το πιστεύω, μπαμπά μου, ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge.

Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δύο χρόνια. Σε λίγους μήνες θα κλείνατε 60 χρόνια με τη μαμά. Τώρα μείναμε οι 3 μας και ο Στέφανος, αλλά χαμογελάμε γιατί ζήσαμε όλοι μαζί πολύ καλά, πολλά χρόνια.

Κάτι ξεριζώθηκε. Δεν θα πω άλλα, κλείνω με τη φωτογραφία με το δαχτυλίδι σου. Όπως το έβγαλες εσύ από τον πατέρα σου στο Ασκληπιείο το 1985, έτσι τώρα έκανα κι εγώ. Σε ευχαριστούμε για όλα. Σ' αγαπάμε, Παυλίνα Λάμπρος και μαμά».

Στο πλευρό του Λάμπρου, της Παυλίνας και της μητέρας τους, Βίκυς Βουρλάκη, στη δύσκολη αυτή στιγμή βρίσκονται και πολλοί επώνυμοι από τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, της μουσικής και της πολιτικής, όπως μεταξύ άλλων:

Νικήτας Κακλαμάνης, Θάνος Πλεύρης, Στέλιος Πέτσας, Μπέσσυ Αργυράκη, Σπύρος Μπιμπίλας, Κώστας Πρέκας, Έλενα Ακρίτα, Λουκίλα Καρρέρ, Λόλα Νταϊφά, Θέμης Γεωργαντάς, Ιωάννα Μαλέσκου, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Δημήτρης Πανόπουλος.

Λάμπρος Κωνσταντάρας | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η κόρη και η σύζυγος του Δημήτρη Κωνσταντάρα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την αδερφή του Παυλίνα και τη μητέρα τους Βίκυ | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την αδερφή του Παυλίνα και τη μητέρα τους Βίκυ | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την Παυλίνα και τη μητέρα τους Βίκυ | INTIME NEWS - ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με την αδερφή του Παυλίνα και τη μητέρα τους | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα | INTIME NEWS - ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Έλενα Ακρίτα | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Νικήτας Κακλαμάνης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μπέσσυ Αργυράκη | INTIME NEWS - ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Κώστας Πρέκας | INTIME NEWS - ΣΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ιωάννα Μαλέσκου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Δημήτρης Ουγγαρέζος | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ